В течение суток произошло 34 боевых столкновения - Генштаб

Детали

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Дегтярное и Степное Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Сеньковка Черниговской области; Степное Сумской области; Казачья Лопань, Волчанские Хутора, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники отбили 5 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. Противник нанес авиационные удары неподалеку Кондрашовки, Петропавловки и песчаного Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, двухлетняя, Петропавловка, Кисловка, Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении силы обороны отразили 7 атак врага в районе Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные удары неподалеку Белогоровки Луганской области и Северска, спорного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники отбили 4 атаки противника возле Клещевки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Клещиевки и Андреевки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Керамик, Новокалиново и Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Степное, Авдеевка, Опытное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток силы обороны успешно отразили 15 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Также здесь противник нанес авиационные удары. Под огнем артиллерийским оккупантов находилось около 15 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили атаку врага в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Угледар, Пречистовка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отбили атаку врага в районе Левадного Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Малой Токмачки, Работиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, в частности, орехов, Новоданиловка, Работино, малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Змиевки и Берислава Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Приднепровское, Херсон Херсонской области, Дмитровка Николаевской области.

В то же время, силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 282 630 человек, 4823 танка и сотен единиц другой военной техники.