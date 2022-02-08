Впервые за 30 лет: трансформация налоговой без фокусов и спецэфетов - Юрий Гаврилечко

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Киев • УНН

 • 22405 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Пока внимание СМИ и общественности сосредоточено на дебатах вокруг Бюро экономической безопасности и других широко разрекламированных реформ, в Налоговой службе происходят необратимые, до сих пор невиданные изменения. Об этом в своем блоге написал экономический эксперт, соучредитель аналитического центра “Украинская фабрика мысли” Юрий Гаврилечко, передает УНН.

Эксперт привел наиболее значимые, по его мнению, достижения ГНС за последнее время.

“Ликвидируются схемы по формированию искусственного налогового кредита по НДС — так называемые „скрутки“. О том, что борьба с ними реальна, а не виртуальна, говорят итоги января 2022 года. За это время получено на 6,3 млрд грн больше поступлений в госбюджет, чем в январе прошлого года. А также — на 5,3 млрд грн больше запланированного. Всего за один месяц налогоплательщики пополнили счет в СЕА живыми деньгами на более, чем 16 млрд грн”, — отметил Юрий Гаврилечко.

Среди других достижений “тихой реформы” экономист выделил жесткие кадровые решения, направленные на преодоление коррупции в ведомстве.

“Пожалуй, самым ярким примером таких решений является увольнение руководителя киевской областной налоговой Елены Виноградовой, которая курировала известную схему ликероводочного завода „Златогора“. На сегодняшний день схема прекращена, компании, которые занимались „скрутками“, внесены в перечень рискованных и подлежащих особому надзору за операциями, а чиновница-бенефициар „скруток“ уволена с занимаемой должности”, — подчеркнул эксперт.

По мнению Юрия Гаврилечко, за этими достижениями стоит глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, которого часто критикует оппозиция за его законодательные инициативы.

“Гетманцев, в частности, известен своей принципиальной позицией по вопросам ФОПов и РРО, антиофшорной реформы, борьбы с нелегальными рынками подакцизной продукции, налоговой амнистии и, вообще, системной работой по детенизации экономики. Благодаря этой детенизации госбюджет только за январь получил на 10 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года, а бюджеты всех уровней совокупно — более чем на 50 млрд грн”, — констатировал эксперт.

Юрий Гаврилечко выразил надежду, что если Гетманцев и дальше будет заниматься улучшением работы налоговой, то эта “реформа без пиара” будет доведена до логического завершения, и текущая тенденция превратится в системную работу обновленной службы.

“Службы, которая до сих пор ассоциировалась с паразитирующим на государстве и бизнесе “коррупционным левиафаном”, — резюмировал Юрий Гаврилечко.

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