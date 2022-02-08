Вперше за 30 років: трансформація податкової без фокусів та спецефетів - Юрій Гаврилечко

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Поки увага ЗМІ та громадськості зосереджена на дебатах навколо Бюро економічної безпеки та інших широко розрекламованих реформ, у Податковій службі вже відбуваються незворотні, до цього часу небачені зміни. Про це у своєму блозі написав економічний експерт, співзасновник аналітичного центру “Українська фабрика думки” Юрій Гаврилечко, передає УНН.