Вперше за 30 років: трансформація податкової без фокусів та спецефетів - Юрій Гаврилечко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Поки увага ЗМІ та громадськості зосереджена на дебатах навколо Бюро економічної безпеки та інших широко розрекламованих реформ, у Податковій службі вже відбуваються незворотні, до цього часу небачені зміни. Про це у своєму блозі написав економічний експерт, співзасновник аналітичного центру “Українська фабрика думки” Юрій Гаврилечко, передає УНН.
Експерт навів найбільш значущі, на його думку, досягнення ДПС за останній час.
“Ліквідуються схеми з формування штучного податкового кредиту по ПДВ — так звані „скрутки“. Про те, що боротьба з ними реальна, а не віртуальна, говорять підсумки січня 2022 року. За цей час отримано на 6,3 млрд грн більше надходжень до держбюджету, аніж у січні минулого року. А також — на 5,3 млрд грн більше від запланованого. Усього за один місяць платники податків поповнили рахунок в СЕА живими грішми на більш, ніж 16 млрд грн”, — зазначив Юрій Гаврилечко.
Серед інших досягнень “тихої реформи” економіст виділив жорсткі кадрові рішення, спрямовані на подолання корупції у відомстві.
“Мабуть, найяскравішим прикладом таких рішень є звільнення керівниці київської обласної податкової Олени Виноградової, яка опікувалася відомою схемою лікеро-горілчаного заводу „Златогора“. На сьогоднішній день схему припинено, компанії, що займалися „скрутками“, внесені до переліку ризикованих та таких, що підлягають особливому нагляду за операціями, а чиновниця-бенефіціар „скруток“ звільнена з посади”, — наголосив експерт.
На думку Юрія Гаврилечка, за цими досягненнями стоїть голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев, якого часто критикує опозиція за його законодавчі ініціативи.
“Гетманцев, зокрема, відомий своєю принциповою позицією з питань ФОПів та РРО, антиофшорної реформи, боротьби з нелегальними ринками підакцизної продукції, податкової амністії та, взагалі, системною роботою щодо детінізації економіки. Завдяки цій детінізації держбюджет лише за січень отримав на 10 млрд грн більше, аніж за аналогічний період минулого року, а бюджети усіх рівнів сукупно — на понад 50 млрд грн”, — констатував експерт.
Юрій Гаврилечко висловив сподівання, що, якщо Гетманцев і надалі буде займатися покращенням роботи податкової, то ця “реформа без піару” буде доведена до логічного завершення, й поточна тенденція перетвориться на системну роботу оновленої служби.
“Служби, яка досі асоціювалася з паразитуючим на державі та бізнесі “корупційному левіафані”, — резюмував Юрій Гаврилечко.