Впервые в истории США Трамп ввел режим масштабного бедствия по всей стране

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 52887 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 62042 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 75938 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 75160 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 101247 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 81959 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102132 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105690 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130788 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130280 просмотра

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Впервые в истории США Трамп ввел режим масштабного бедствия по всей стране

Впервые в истории США Трамп ввел режим масштабного бедствия по всей стране

Киев  •  УНН

 • 22864 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп впервые в истории США объявил о режиме масштабного бедствия во всех 50 штатах страны из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News.

Трамп объявил режим масштабного бедствия в штате Вайоминг, который стал последним американским штатом из 50, где теперь действует это положение.

Впервые в истории страны, когда вводится такой режим на всей территории США одновременно, сообщил заместитель пресс-секретаря президента Джадд Дир.

Режим масштабного бедствия позволит всем штатам получить федеральное финансирование для борьбы с эпидемией коронавируса.

Напомним, больше всего в мире смертей от коронавируса зафиксировано в США - 20604 человека. США также является страной с наиболее быстрым распространением коронавируса - 529887 человек.

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