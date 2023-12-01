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Возвращение налоговых проверок, изменения при завозе гуманитарной помощи. Какие еще нововведения будут с первого декабря

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 05:09  •  29974 просмотра

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С 1 декабря в Украине возобновляются документальные налоговые проверки для отдельных секторов бизнеса, а также внедряется новая электронная система регистрации гуманитарной помощи.

С сегодняшнего дня, первого декабря для определенных групп предпринимателей возобновляются налоговые проверки. Также произойдут изменения при оформлении гуманитарной помощи, пишет УНН.

К кому могут прийти налоговики

Документальные плановые налоговые проверки в первую очередь касаются:

- предпринимателей, осуществляющих реализацию подакцизной продукции;

- представителей бизнеса в сфере организации и проведения азартных игр;

- налогоплательщиков, предоставляющих финансовые, платежные услуги;

- нерезидентов, осуществляющих в Украине деятельность через обособленные подразделения, постоянные представительства и/или обособленные подразделения.

При этом продлен мораторий на проверки для физических лиц-предпринимателей I и II групп. А также для предпринимателей, налоговым адресом которых являются временно оккупированные территории и территории активных и возможных боевых действий. В частности, это касается Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Гуманитарная помощь в электронном виде

Для того, чтобы завезти в Украину гуманитарную помощь с 1 декабря будет действовать новый алгоритм. Который предусматривает следующие этапы:

- регистрация в Автоматизированной системе с помощью электронной подписи;

- внесение перечня товаров, которые планируется завозить. После этого автоматически формируется декларация;

- завоз помощи;

- отчет о ее распределении.

На время переходного периода до 1 апреля 2024 года бумажные декларации тоже будут действительны.

Изменения в назначении выплат ВПЛ

Также стоит напомнить, что в ноябре Кабмин внес некоторые изменения относительно назначения выплат ВПЛ. В частности:

- лица, которые после 1 августа 2023 года вынуждены были повторно покинуть свои дома из-за принудительной эвакуации смогут получать помощь в течение еще шести месяцев;

- лица, которые обращаются впервые за помощью и находились за границей более 30 дней, могут обращаться за назначением выплат через 15 рабочих дней после возвращения в Украину. Это касается тех, кто обращается за выплатами впервые;

- ВПЛ будут получать выплаты три месяца после даты завершения боевых действий или временной оккупации в населенных пунктах, из которых они выехали.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

Общество
Повернення податкових перевірок, зміни при завезенні гуманітарної допомоги. Які ще нововведення будуть з першого грудня
Return of tax audits, changes in the delivery of humanitarian aid. What other innovations will there be from December 1
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