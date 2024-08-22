"Возвращаем территории": Третья штурмовая заявила о наступлении на Харьковщине

Бойцы 3 ОШБр начали наступательную операцию на Харьковщине. Военные уже взяли под контроль батальонный район обороны оккупантов и продвинулись вглубь фронта на почти два километра квадратных. Об этом заявили в Третьей штурмовой, передает УНН.

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В результате наступления бригада взяла под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулась вглубь фронта почти на два км2.

Военные говорят, что соотношение сил в поле боя: 2,5 к 1 в пользу врага. Плюс враждебные силы поддержки.

Главная задача операции была сбить наступательный потенциал 20 армии РФ. На данную минуту эта задача выполнена – заявил командир бригады полковник Андрей Билецкий.

За четыре дня в живой силе враг потерял три сотни личного состава, а значительное количество техники и вооружения разбито или поражено.

Уникальность сделки заключалась в том, что мы наступали на превосходящего врага и победили. Успех зависел от детального планирования, нестандартных решений, слаженной работы артиллерии, ПВО, БПС и разведки. Но героями поля боя были танкисты, саперы, разведчики и в первую очередь - штурмовики - объяснил командир бригады.

Штурмовые действия отвели удар врага по направлению Макеевки и сняли напряжение с других критических участков фронта в полосах соседних бригад.

Сейчас оккупанты усиливают применение авиации, РСЗО и дальнобойной артиллерии. Противник пытается вернуть утраченное. Но Третья штурмовая держит рубежи!

Напомним

Ранее в 3 ОШБР заявили, что их бойцы совершили успешные наступательные действия в Харьковской области. Заместитель командира бригады сообщил о "хороших новостях" и подтвердил успех операции в зоне их ответственности.