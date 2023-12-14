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Воздушные Силы за ночь уничтожили 41 "шахед"

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 05:33  •  17609 просмотра

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В ночь на 14 декабря украинские Воздушные Силы сбили 41 из 42 российских ударных беспилотников "шахед", которые волнами запускались из Крыма и рф

В ночь на 14 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА и зенитными управляемыми ракетами С-300. Воздушные силы ВСУ сообщают, что был сбит 41 "шахед", передает УНН.

Шесть ЗКР выпущено около полуночи с временно оккупированной Херсонщины в направлении Николаевской и Херсонской областей.

Ударными БпЛА "Shahed-136/131" противник начал атаковать с 19.00 13 декабря. Пуски осуществлялись волнами с трех направлений: Балаклава, Чауда - Крым и Приморско-Ахтарск - рф. Всего зафиксировано пуски 42 вражеских ударных БпЛА.

Основным направлением удара была Одесская область.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и других составляющих Сил обороны Украины.

Этой ночью защитникам неба удалось сбить 41 из 42 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Подавляющее большинство - в Одесской области.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Повітряні Сили за ніч знищили 41 "шахед"
Ukrainian Air Force destroys 41 "shahed" overnight
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Воздушные Силы за ночь уничтожили 41 "шахед"

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