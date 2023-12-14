Воздушные Силы за ночь уничтожили 41 "шахед"
Киев • УНН
В ночь на 14 декабря украинские Воздушные Силы сбили 41 из 42 российских ударных беспилотников "шахед", которые волнами запускались из Крыма и рф
В ночь на 14 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА и зенитными управляемыми ракетами С-300. Воздушные силы ВСУ сообщают, что был сбит 41 "шахед", передает УНН.
Шесть ЗКР выпущено около полуночи с временно оккупированной Херсонщины в направлении Николаевской и Херсонской областей.
Ударными БпЛА "Shahed-136/131" противник начал атаковать с 19.00 13 декабря. Пуски осуществлялись волнами с трех направлений: Балаклава, Чауда - Крым и Приморско-Ахтарск - рф. Всего зафиксировано пуски 42 вражеских ударных БпЛА.
Основным направлением удара была Одесская область.
К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и других составляющих Сил обороны Украины.
Этой ночью защитникам неба удалось сбить 41 из 42 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Подавляющее большинство - в Одесской области.
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