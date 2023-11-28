Воздушные силы Украины предупреждают об угрозе беспилотников и ракет в южных регионах
Киев • УНН
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о потенциальной угрозе со стороны беспилотников и ракет в Херсонской, Николаевской и Криворожской областях, а также об активности вражеской тактической авиации.
На юге объявлена угроза ударных беспилотников. Жителей Херсонской и Николаевской областей предупредили об угрозе применения врагом ударных дронов. Об этом Воздушные силы ВСУ сообщили в Телеграмме, передает УНН.
Угроза применения вражеских ударных БпЛА для Херсонской, Николаевской областей!
Вскоре военные предупредили о ракетной опасности жителей Кривого Рога.
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Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Есть угроза применения управляемых авиационных ракет для областей, в которых объявлена воздушная тревога!
Воздушные силы Украины предупреждают об угрозе беспилотников и ракет в южных регионах
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о потенциальной угрозе со стороны беспилотников и ракет в Херсонской, Николаевской и Криворожской областях, а также об активности вражеской тактической авиации.
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