Воздушные силы Украины предупреждают об угрозе беспилотников и ракет в южных регионах

Обмен пленными между Израилем и ХАМАС: 11 израильтян обменяли на 33 палестинцев

Катар подтвердил обмен пленными между Израилем и ХАМАС: 11 израильтян были освобождены в обмен на 33 палестинцев, что является продолжением соглашения о перемирии.