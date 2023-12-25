Воздушные Силы предупреждают об угрозе БпЛА и тактической авиации
Киев • УНН
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждают о приближении вражеских беспилотников к Одессе и наблюдают повышенную активность тактической авиации противника на востоке и юго-востоке.
Воздушные Силы ВС Украины сообщили о движении вражеских БпЛА в направлении Одессы, пишет УНН.
"Внимание!
Ударные вражеские БпЛА движутся в направлении Одессы с Черного моря", - сообщили ПС ВСУ в своем Телеграмм-канале.
Кроме того, наблюдается активность вражеской тактической авиации противника.
"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях! Угроза применения авиационных средств поражения!
В случае объявления тревоги в вашей области - направляйтесь в укрытие", - заявили в Воздушных Силах.
Воздушные Силы предупреждают об угрозе БпЛА и тактической авиации
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждают о приближении вражеских беспилотников к Одессе и наблюдают повышенную активность тактической авиации противника на востоке и юго-востоке.
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