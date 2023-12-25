Воздушные Силы предупреждают об угрозе БпЛА и тактической авиации

Эксклюзив
В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
22 декабря  •  257878 просмотра

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин

Эксклюзив
Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю
22 декабря  •  226821 просмотра

Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
22 декабря  •  178863 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

Эксклюзив
Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание
22 декабря  •  171995 просмотра

Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание

Эксклюзив
Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
21 декабря  •  207053 просмотра

Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

Эксклюзив
Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
21 декабря  •  209709 просмотра

Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

Эксклюзив
В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
21 декабря  •  166934 просмотра

В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

Эксклюзив
россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
21 декабря  •  150568 просмотра

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

Эксклюзив
Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
21 декабря  •  146368 просмотра

Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

Эксклюзив
Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования
21 декабря  •  132989 просмотра

Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

Эксклюзив
Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
21 декабря  •  122079 просмотра

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

Эксклюзив
Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января
21 декабря  •  113682 просмотра

Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января

Эксклюзив
Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния
21 декабря  •  103896 просмотра

Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния

Эксклюзив
Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
20 декабря  •  147099 просмотра

Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

Эксклюзив
Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
20 декабря  •  144141 просмотра

Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
vozdushnie-sili-preduprezhdayut-ob-ugroze-bpla-i-takticheskoi-aviatsii

Воздушные Силы предупреждают об угрозе БпЛА и тактической авиации

Киев  •  УНН

25 декабрь 2023, 05:20  •  1598 просмотра

Read in English

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждают о приближении вражеских беспилотников к Одессе и наблюдают повышенную активность тактической авиации противника на востоке и юго-востоке.

Воздушные Силы ВС Украины сообщили о движении вражеских БпЛА в направлении Одессы, пишет УНН.

"Внимание!

Ударные вражеские БпЛА движутся в направлении Одессы с Черного моря", - сообщили ПС ВСУ в своем Телеграмм-канале.

Кроме того, наблюдается активность вражеской тактической авиации противника.

"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях! Угроза применения авиационных средств поражения!

В случае объявления тревоги в вашей области - направляйтесь в укрытие", - заявили в Воздушных Силах.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Повітряні Сили попереджають про загрозу БпЛА та тактичної авіації
Air Force warns of threat from UAVs and tactical aircraft
Новости по теме

Воздушные Силы предупреждают об угрозе БпЛА и тактической авиации

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждают о приближении вражеских беспилотников к Одессе и наблюдают повышенную активность тактической авиации противника на востоке и юго-востоке.

Война •   •  1598 просмотра
Воздушные Силы предупреждают об угрозе БпЛА и тактической авиации

Отремонтировали мост на трассе Борисполь-Мапиуполь, который ускорит доставку гуманитарных, промышленных и других грузов

Украина восстановила мост через реку Сула на трассе Борисполь-Мариуполь, улучшив транспортное сообщение и доставку грузов.

Экономика •   •  2782 просмотра
Отремонтировали мост на трассе Борисполь-Мапиуполь, который ускорит доставку гуманитарных, промышленных и других грузов

Сегодня Рождество Христово: традиции, обычаи, интересные факты

Считается, что впервые Рождество начали отмечать в Римской империи после того как император Константин сделал христианство официальной религией. Третий Вселенский собор в 341 году официально утвердил празднование Рождества Христова

Общество •   •  5785 просмотра
Сегодня Рождество Христово: традиции, обычаи, интересные факты

День тыквенного пирога. Что еще можно отметить 25 декабря

Сегодня, 25 декабря, все желающие могут присоединиться к празднованию Дня тыквенного пирога. Первые известные рецепты тыквенного пирога появились во французских и английских кулинарных книгах в конце 1600-х годов.

УНН Lite •   •  6400 просмотра
День тыквенного пирога. Что еще можно отметить 25 декабря

США увеличили территориальные притязаня в Арктике

США расширяют арктические территории в поисках ресурсов, что совпадает с действиями Канады и России. В центре внимания - стратегические минералы и энергетические запасы.

Новости Мира •   •  8195 просмотра
США увеличили территориальные притязаня в Арктике

Отбор на Евро-2024: где состоятся матчи с участием украинской сборной

Украина сыграет полуфинал отбора на Евро-2024 в Зенице, а в случае победы может сыграть финал во Вроцлаве.

Спорт •   •  9800 просмотра
Отбор на Евро-2024: где состоятся матчи с участием украинской сборной

Израиль рассматривает возможность не убивать лидеров ХАМАС в обмен на завершение войны – СМИ

Израиль рассматривает возможность предоставления иммунитета и депортации лидерам ХАМАС в обмен на освобождение заложников и прекращение войны.

Новости Мира •   •  12387 просмотра
Израиль рассматривает возможность не убивать лидеров ХАМАС в обмен на завершение войны – СМИ

В Южной Корее трое женщин погибли от удара током в общественной бане

Три пожилые женщины погибли от удара током в бане Седжонг в Южной Корее. Проводится расследование по подозрению в неисправности электрооборудования в джакузи.

Новости Мира •   •  12975 просмотра
В Южной Корее трое женщин погибли от удара током в общественной бане

Херсонцев призывают принимать тепло в дома

Власти Херсона призывают жителей подключиться к централизованному теплоснабжению, подчеркивая его важность для предотвращения повреждения зданий.

Общество •   •  13854 просмотра
Херсонцев призывают принимать тепло в дома

Украина не обращалась к Эстонии относительно выдачи мужчин, подлежащих мобилизации

Украина не обращалась к Эстонии с просьбой об экстрадиции призывников, несмотря на переговоры с украинским послом. Эстония не видит правовых оснований для экстрадиции.

Общество •   •  14105 просмотра
Украина не обращалась к Эстонии относительно выдачи мужчин, подлежащих мобилизации