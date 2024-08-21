Воздушные силы предупреждают об ударном БПЛА в направлении Ивано-Франковска
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ сообщают об ударном беспилотнике, который направляется в Ивано-Франковск.
В направлении Ивано-Франковска направляется ударный вражеский дрон, сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Ивано-Франковск - ударный БпЛА в направлении города!", - говорится в сообщении ПС ВСУ в Telegram.
В области объявлена воздушная тревога.
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