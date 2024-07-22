Воздушные силы ВС Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма. Жителей Одесской области призвали срочно искать укрытие, а Белгород-Днестровский район предупредили о ракетной угрозе, пишет УНН.

Детали

Воздушные силы в Telegram сообщили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

"Одесская область - срочно в укрытие!" - указали в ВС ВСУ.

И предупредили Белгород-Днестровский район о ракете.

"Белгород-Днестровский район! Ракета!" - отметили в ВС ВСУ.

Дополнение

Перед этим воздушная тревога звучала в столичном регионе: сообщалось о ракетной опасности в Киевской, Черниговской областях. Также ВС ВСУ сообщали утром о работе ПВО по разведывательному БПЛА на Сумщине.