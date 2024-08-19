Воздушные силы предупредили об активности российских Ту-95МС

В Воздушных силах ВСУ предупредили, что зафиксировано 6 российских бомбардировщиков Ту-95МС, летящих с аэродрома "оленья" на юго-восток. Воздушные силы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги в случае ракетной угрозы, пишет УНН.

Отмечается активность 4-х бортов Ту-95МС с аэродрома "оленья" (мурманская область), совершающих полет в юго-восточном направлении - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

А потом уточнили: "Уточнение: в воздухе 6 бортов Ту-95МС".

"В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - отметили в Воздушных силах.

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