Воздушные силы предупредили об активности российских Ту-95МС
Киев • УНН
Зафиксировано 6 бомбардировщиков Ту-95МС, летящих с аэродрома «Оленья» на юго-восток. Воздушные силы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги в случае ракетной угрозы.
В Воздушных силах ВСУ предупредили, что зафиксировано 6 российских бомбардировщиков Ту-95МС, летящих с аэродрома "оленья" на юго-восток. Воздушные силы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги в случае ракетной угрозы, пишет УНН.
Отмечается активность 4-х бортов Ту-95МС с аэродрома "оленья" (мурманская область), совершающих полет в юго-восточном направлении
А потом уточнили: "Уточнение: в воздухе 6 бортов Ту-95МС".
"В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - отметили в Воздушных силах.
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