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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воздушные силы предупредили об активности российских Ту-95МС

Воздушные силы предупредили об активности российских Ту-95МС

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 09:08  •  14155 просмотра

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Зафиксировано 6 бомбардировщиков Ту-95МС, летящих с аэродрома «Оленья» на юго-восток. Воздушные силы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги в случае ракетной угрозы.

В Воздушных силах ВСУ предупредили, что зафиксировано 6 российских бомбардировщиков Ту-95МС, летящих с аэродрома "оленья" на юго-восток. Воздушные силы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги в случае ракетной угрозы, пишет УНН.

Отмечается активность 4-х бортов Ту-95МС с аэродрома "оленья" (мурманская область), совершающих полет в юго-восточном направлении

- сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

А потом уточнили: "Уточнение: в воздухе 6 бортов Ту-95МС".

"В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - отметили в Воздушных силах.

Україна збила 11 російських дронів Shahed19 августа 2024, 04:30 • 26633 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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