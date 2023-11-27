Восстановление отопления в Одессе: Труханов поблагодарил Кипера за помощь
Авария на котельной в Пересыпском районе Одессы оставила без отопления 246 домов и 120 000 жителей. Городские власти работают над решением проблемы, в том числе над установкой модульных котельных, а ремонтные работы, как ожидается, займут 10-15 дней.
Днепропетровщина: армейцы рф обстреляли Никополь и Марганецкую громаду, есть разрушения и травмированные гражданские
Российские войска атаковали общины Никополя и Марганца в Днепропетровской области. Из-за этих обстрелов ранения получила 51-летняя женщина. Кроме того, снарядами россиян повреждены многочисленные здания и объекты инфраструктуры в регионе.
Пробыл более 6 дней под завалами: возле Авдеевки бойцы ВСУ спасли мужчину
Украинские военные спасли 44-летнего мужчину, который более шести дней находился под завалами в Новокалиново, несмотря на постоянные обстрелы. Есть опасения, что брат мужчины погиб, а для продолжения поисков необходимо специальное оборудование.
Правительство Германии утвердило дополнительное финансирование на 2023 год, для обеспечения кредитов, которые уже были использованы
Правительство Германии утвердило дополнительный бюджет на 2023 год, с помощью которого планирует юридически обеспечить займы, которые уже были использованы для сдерживания цен на энергоносители, в частности преодоления энергетического кризиса в результате агрессии россии против Украины, и поддержки пострадавших от наводнения в этом году.
К ликвидации непогоды привлечено около шести тысяч работников системы МВД
Около 6 000 сотрудников МВД работают над ликвидацией последствий урагана в Украине, принимая меры для минимизации несчастных случаев и оказания помощи, включая пункты обогрева и оборудование.
Израиль и ХАМАС продлили перемирие еще на два дня
Израиль и ХАМАС согласились продлить перемирие еще на два дня при посредничестве Катара. Это произошло после успешного обмена пленными между двумя сторонами.
Глава бюджетного Комитета ВР Пидласа потерялась в снежных сугробах на трассе Киев-Одесса: проигнорировала запрет движения
Роксолана Пидласа, председатель бюджетного комитета Верховной Рады Украины, оказалась в снежной ловушке на трассе Киев-Одесса. Дорога заблокирована из-за неблагоприятных погодных условий, многочисленные автомобили застряли после того, как водители проигнорировали предупреждения.
Украинская "армия дронов" за неделю уничтожила 149 российских военных единиц
За неделю украинская "Армия дронов" уничтожила 149 российских военных единиц, включая танки и системы противовоздушной обороны, как сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров.
Обсудили механизм конфискации замороженных российских активов: Шмыгаль встретился с вице-президентом Еврокомиссии
Несмотря на продолжающуюся войну, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил приверженность евроинтеграционным реформам и обсудил с вице-президентом ЕС Верой Юровой вопрос ответственности России и конфискации активов.
Спасательные группы Одесской области освободили уже почти 2 тысячи человек из снежных ловушек - Кипер
Спасательные команды в Одессе эвакуировали 1 927 человек, в том числе 138 детей, и отбуксировали 538 автомобилей в условиях снежных бурь, а также продолжают расчищать дороги и восстанавливать работу служб. Ситуация осложняется отсутствием надлежащего доступа к КПВВ "Рени" и перебоями с отоплением из-за аварии на котельной.