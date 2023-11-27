Восстановление отопления в Одессе: Труханов поблагодарил Кипера за помощь

Из-за чрезвычайной ситуации на одной из котельных города в Пересипском районе остались без отопления 246 многоквартирных домов, 120 тысяч населения, 25 образовательных учреждений и медучреждений. Над урегулированием ситуации работают власти города совместно с властями региона, привлекая к процессу представителей профильных служб. Об этом сказал мэр Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.

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Так, в случае невозможности запуска котельной городские власти вместе со специалистами "Одессагаз" и других профильных служб проработали возможность подключения модульных котельных как резервный вариант, сообщил Труханов.

"Я благодарю областную военную администрацию за то, что мы сегодня вместе решаем этот вопрос. Доставку модульных котельных обеспечат работники ГСЧС Украины в Одесской области из всех городов Украины, где они есть. Это позволит дать тепло в дома жителей, подключая их к сетям газоснабжения. Каждая котельная будет установлена на отдельную группу домов", - подчеркнул городской голова.

Он также добавил, что, по предварительной информации специалистов, состояние трубы позволяет организовать отопительный процесс. По прогнозам - противоаварийные работы продлятся где-то 10-15 дней.

"Сейчас ведутся работы по ликвидации последствий. Спасибо строительным организациям Стикон, Будова, которые присоединились к разбору. Также мы разворачиваем палатки для обогрева, организовываем горячие напитки и еду для местных жителей", - отметил мэр Одессы.