Восстановить нормальную работу ЗАЭС без Каховского водохранилища будет очень трудно - экс-глава ГИЯР

Возобновить работу после деоккупации ЗАЭС без Каховского водохранилища будет сложно, ведь воды для охлаждения всех блоков просто не будет хватать.

Об этом сообщил во время брифинга в Медиацентре Украины Григорий Плачков, бывший председатель Государственной инспекции ядерного регулирования, передает корреспондент УНН.

Без Каховского водохранилища, будет очень трудно возобновить работу АЭС, потому что воды для охлаждения и выработки электроэнергии будет не хватать для всех энергоблоков - говорит Плачков.

По его словам, россияне сделают все, чтобы мы не могли ее эксплуатировать сразу.

"У них одна из идей, сделать так, чтобы или мы эту станцию будем очень долго ремонтировать, или не сможем ее вернуть к коммерческой эксплуатации", - добавил он.

Напомним,

В Каховское водохранилище снова начала прибывать вода. По последним спутниковым снимкам видно, что значительная часть ранее высушенной территории бывшего водохранилища сейчас покрыта водой.

Количество жертв атаки рф на Одесскую область возросло до 5