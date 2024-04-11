Восстановить нормальную работу ЗАЭС без Каховского водохранилища будет очень трудно - экс-глава ГИЯР
Киев • УНН
Без Каховского водохранилища восстановить нормальную работу Запорожской атомной электростанции после деоккупации будет очень сложно из-за недостаточного количества воды для охлаждения и производства электроэнергии для всех энергоблоков.
Возобновить работу после деоккупации ЗАЭС без Каховского водохранилища будет сложно, ведь воды для охлаждения всех блоков просто не будет хватать.
Об этом сообщил во время брифинга в Медиацентре Украины Григорий Плачков, бывший председатель Государственной инспекции ядерного регулирования, передает корреспондент УНН.
Без Каховского водохранилища, будет очень трудно возобновить работу АЭС, потому что воды для охлаждения и выработки электроэнергии будет не хватать для всех энергоблоков
По его словам, россияне сделают все, чтобы мы не могли ее эксплуатировать сразу.
"У них одна из идей, сделать так, чтобы или мы эту станцию будем очень долго ремонтировать, или не сможем ее вернуть к коммерческой эксплуатации", - добавил он.
Напомним,
В Каховское водохранилище снова начала прибывать вода. По последним спутниковым снимкам видно, что значительная часть ранее высушенной территории бывшего водохранилища сейчас покрыта водой.
Количество жертв атаки рф на Одесскую область возросло до 511 апреля 2024, 10:19 • 11873 просмотра
Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
Восстановить нормальную работу ЗАЭС без Каховского водохранилища будет очень трудно - экс-глава ГИЯР
Удар рф по Николаеву: среди пострадавших девочка-подросток
В Черниговской области враг за сутки обстрелял три громады, применил FPV-дрон: зафиксировано 75 взрывов
Минобороны выиграло арбитражи на более 108 миллионов гривен
На передовую передадут очередную партию роботизированных турелей "ШаБля" - Федоров
Дроны и генераторы: Литва передали Украине новую партию помощи
ВАКС конфисковал имущество экс-министра образования табачника
Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение по безопасности - Зеленский
Обманули десятки людей фейковым сбором средств на авто для ВСУ: на Сумщине будут судить группу арестантов
Евлаш об учениях на F-16: в Дании и США украинские пилоты на завершающих этапах
Популярные
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает
Суд обязал УПЦ освободить храмы в Переяславе и Каменце-Подольском
Силы Противовоздушной Обороны действуют на Львовщине в условиях ракетных ударов
Ракета рф выпущена в сторону Миргорода
Публикации
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность
Восстановить нормальную работу ЗАЭС без Каховского водохранилища будет очень трудно - экс-глава ГИЯР
Без Каховского водохранилища восстановить нормальную работу Запорожской атомной электростанции после деоккупации будет очень сложно из-за недостаточного количества воды для охлаждения и производства электроэнергии для всех энергоблоков.
Удар рф по Николаеву: среди пострадавших девочка-подросток
Сегодня враг атаковал Николаев, в результате чего погибло 4 мирных жителей, еще 5 пострадали, в том числе девочка-подросток, были повреждены здания и инфраструктура.
В Черниговской области враг за сутки обстрелял три громады, применил FPV-дрон: зафиксировано 75 взрывов
В течение суток российские войска восемь раз обстреляли три громады Черниговской области, вызвав 75 взрывов, в том числе с применением беспилотника FPV.
Минобороны выиграло арбитражи на более 108 миллионов гривен
Министерство обороны выиграло два международных арбитража на общую сумму около 108 миллионов гривен у иностранных поставщиков, которые не поставили оплаченные по контрактам товары.
На передовую передадут очередную партию роботизированных турелей "ШаБля" - Федоров
Новая партия роботизированных платформ и комплексов радиоэлектронной борьбы "ШаБля" передана украинским военным на передовую.
Дроны и генераторы: Литва передали Украине новую партию помощи
Литва передала Вооруженным силам Украины беспилотники, генераторы и раскладушки, продолжая свою долгосрочную поддержку.
ВАКС конфисковал имущество экс-министра образования табачника
Высший антикоррупционный суд конфисковал имущество бывшего министра образования дмитрия табачника, в частности квартиру, земельные участки, дом и денежные средства, за активную поддержку российской оккупационной администрации и пропагандистскую риторику.
Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение по безопасности - Зеленский
Латвия будет предоставлять Украине ежегодную военную помощь в размере 0,25% ВВП, а также поддержку в сфере киберзащиты, разминирования и беспилотников в течение 10 лет, одновременно безоговорочно поддерживая заявки Украины на членство в ЕС и НАТО.
Обманули десятки людей фейковым сбором средств на авто для ВСУ: на Сумщине будут судить группу арестантов
В Сумской области будут судить группу заключенных, которые обманули 22 человека, в том числе военнослужащих Вооруженных Сил Украины, на сумму более 265 000 гривен, продавая несуществующие автомобили через поддельные интернет-объявления.
Евлаш об учениях на F-16: в Дании и США украинские пилоты на завершающих этапах
Украинские пилоты находятся на завершающем этапе подготовки учений на истребителях F-16 в Дании и США, отрабатывая удары по малым целям и совершенствуя свои навыки для выполнения реальных боевых задач в Украине.