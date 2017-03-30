Восьмиклассник избил до смерти отчима в Тернопольской области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Тернопольской области восьмиклассник до смерти избил своего отчима, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Тернопольской области.
Так, 29 марта около полуночи поступило сообщение на линию "102" об агрессивном поведении пятидесятилетнего мужчины.
Уже в квартире правоохранители увидели мужчину. Признаков жизни последний не подавал. Правоохранители вызвали скорую и врачи констатировали только смерть. Как выяснилось, погибший вместе с женой и пасынком приехали в Тернопольскую с Востока.
Установлено, что в тот день у мужчины возник конфликт с женой, который перерос в спор с дракой. Это все происходило на глазах пятнадцатилетнего пасынка. Парень решил защитить мать и ударил отчима в лицо, а когда тот упал, нанес еще несколько ударов в разные части тела.
Судебно-медицинская экспертиза показала, что умер человек в результате полученных телесных повреждений.
Несовершеннолетний в содеянном сознался. Ему инкриминируют ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. Решается вопрос об избрании парню меры пресечения.
Как сообщал УНН, прокуратура завершила расследование в отношении женщины, оставила детей одних на 9 дней.