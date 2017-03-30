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Восьмикласник побив до смерті вітчима на Тернопільщині

Восьмикласник побив до смерті вітчима на Тернопільщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. На Тернопільщині восьмикласник до смерті побив свого вітчима, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції Тернопільської області.

Так, 29 березня близько опівночі надійшло повідомлення на лінію "102" про агресивне поводження п'ятдесятирічного чоловіка.

Уже в помешканні правоохоронці побачили чоловіка. Ознак життя останній не подавав. Правоохоронці викликали швидку і лікарі констатували лише смерть. Як з'ясувалося, загиблий разом з жінкою та пасинком приїхали на Тернопільщину зі Сходу.

Встановлено, що того дня у чоловіка виник конфлікт з дружиною, який переріс в суперечку з бійкою. Це все відбувалося на очах п'ятнадцятирічного пасинка. Хлопець вирішив захистити матір і вдарив вітчима в обличчя, а коли той впав, наніс ще кілька ударів в різні частини тіла.

Судово-медична експертиза показала, що помер чоловік в результаті отриманих тілесних ушкоджень.

Неповнолітній у скоєному зізнався. Йому інкримінують ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України. Вирішується питання про обрання хлопцеві міри запобіжного заходу.

Як повідомляв УНН, прокуратура завершила розслідування щодо жінки, яка залишила дітей самих на 9 днів.

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