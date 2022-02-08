"Ворскла" усилилась футболистом сборной Эстонии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. ФК "Ворскла", который представляет Полтаву, объявил о подписании игрока национальной сборной Эстонии Богдана Ващука, передает УНН со ссылкой на сайт полтавчан.
Детали
"Бело-зеленым" удалось договориться с нынешним клубом 26-летнего атакующего полузащитника "Леважией" относительно аренды лидера коллектива до конца сезона 2021/2022 с первоочередным правом дальнейшего выкупа.
На клубном уровне в юном возрасте выступал за английские "Рединг" и "Фарнборо". Уже во взрослом футболе успешно защищал цвета латвийской "Риги", болгарского "Левски" из Софии и эстонской "Левадии" (Таллин).
Новичок полтавчан становился чемпионом Эстонии, Латвии и обладателем национальных кубков этих балтийских стран.
Дополнение
В составе национальной сборной Эстонии он провел семь поединков. Прошел путь от U-15 до U-21 своей страны.