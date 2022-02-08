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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 65007 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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"Ворскла" підсилилася футболістом збірної Естонії

"Ворскла" підсилилася футболістом збірної Естонії

Київ • УНН

 • 13630 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. ФК "Ворскла", який представляє Полтаву, оголосив про підписання гравця національної збірної Естонії Богдана Ващука, передає УНН з посиланням на сайт полтавчан.

Деталі

"Біло-зеленим" вдалося домовитися з нинішнім клубом 26-річного атакувального півзахисника "Леважією" щодо оренди лідера колективу до кінця сезону 2021/2022 з першочерговим правом подальшого викупу.

На клубному рівні в юному віці виступав за англійські "Редінг" та "Фарнборо". Вже у дорослому футболі успішно захищав кольори латвійської "Риги", болгарського "Левскі" з Софії та естонської "Левадії" (Таллінн).

Новачок полтавчан ставав чемпіоном Естонії, Латвії та володарем національних кубків цих балтійських країн.

Доповнення

У складі національної збірної Естонії він провів сім поєдинків. Пройшов шлях від U-15 до U-21 своєї країни.

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