"Ворскла" підсилилася футболістом збірної Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. ФК "Ворскла", який представляє Полтаву, оголосив про підписання гравця національної збірної Естонії Богдана Ващука, передає УНН з посиланням на сайт полтавчан.
Деталі
"Біло-зеленим" вдалося домовитися з нинішнім клубом 26-річного атакувального півзахисника "Леважією" щодо оренди лідера колективу до кінця сезону 2021/2022 з першочерговим правом подальшого викупу.
На клубному рівні в юному віці виступав за англійські "Редінг" та "Фарнборо". Вже у дорослому футболі успішно захищав кольори латвійської "Риги", болгарського "Левскі" з Софії та естонської "Левадії" (Таллінн).
Новачок полтавчан ставав чемпіоном Естонії, Латвії та володарем національних кубків цих балтійських країн.
Доповнення
У складі національної збірної Естонії він провів сім поєдинків. Пройшов шлях від U-15 до U-21 своєї країни.