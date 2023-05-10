Вражеский обстрел Херсона: в центре поврежден водопровод, возможны перебои с водоснабжением

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«Очередные вражеские атаки Херсона! В результате обстрелов в центре города поврежден водопровод. Возможно, некоторое время в центральной части Херсона будут перебои с водоснабжением», - написал Мрочко.

По его словам, в настоящее время ведутся работы по устранению последствий обстрелов.

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Ранее сообщалось, что российские оккупанты наносят удары по Херсону.