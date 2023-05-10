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Ворожий обстріл Херсона: у центрі пошкоджено водогін, можливі перебої з водопостачанням

Київ • УНН

 • 813154 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. Через ворожий обстріл Херсона у центрі міста пошкоджено водогін. Можливо, деякий час у центральній частині будуть перебої з водопостачанням. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram, передає УНН.

Цитата

«Чергові ворожі атаки Херсона! Унаслідок обстрілів у центрі міста пошкоджено водогін. Можливо, деякий час у центральній частині Херсона будуть перебої з водопостачанням», - написав Мрочко.

За його словами, наразі ведуться роботи щодо усунення наслідків обстрілів.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що російські окупанти завдають ударів по Херсону.

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