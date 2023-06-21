Вражеские беспилотники в трех областях Украины - Воздушные силы ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В трех областях Украины зафиксировано движение вражеских беспилотников. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ, пишет УНН.
В частности, отмечается, что движение нескольких ударных БпЛА типа “шахед” зафиксировано в Сумской, Полтавской и Черкасской областях.
В этих трех регионах Украины объявлена воздушная тревога.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россияне вывели на боевое дежурство в Черное море фрегат с восемью “калибрами”.