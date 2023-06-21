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Вражеские беспилотники в трех областях Украины - Воздушные силы ВСУ

Киев • УНН

 • 1670728 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. В трех областях Украины зафиксировано движение вражеских беспилотников. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ, пишет УНН.

Вражеские беспилотники в трех областях Украины - Воздушные силы ВСУ

В частности, отмечается, что движение нескольких ударных БпЛА типа “шахед” зафиксировано в Сумской, Полтавской и Черкасской областях.

В этих трех регионах Украины объявлена воздушная тревога.

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