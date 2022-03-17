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Враг потерял до 30% личного состава и военной техники: ликвидировано еще одного русского полковника - Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Украинские защитники нанесли значительные потери подразделениям из состава 252-го мотострелкового полка Западного военного округа, ведущим боевые действия в районах городов Харькова и Изюма. Потеряно до 30% личного состава, вооружения и военной техники. Кроме того, подразделения сил обороны ликвидировали командира 3-й мотострелковой дивизии полковника Игоря Николаева. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Детали

Отмечается, что оккупационные войска утратили наступательный потенциал и остановлены на всех направлениях. Противник имеет значительные проблемы с логистикой, продолжает нести потери. На отдельных направлениях осуществляет блокирование подразделений Вооруженных Сил Украины. В связи с тем, что врагом использовано почти весь комплект крылатых ракет морского базирования “Калибр” и оперативно-тактических ракетных комплексов “Искандер” в ходе первых двадцати суток операции, он продолжает нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры и жилых кварталах крупных городов с использованием вооружения невыборочного действия.

В нарушение требований Международного гуманитарного права российские оккупанты продолжают брать в заложники и убивать гражданских лиц, расстреливать гражданские автомобили, препятствовать движению гуманитарных колонн для эвакуации населения определенными и взаимосогласованными “зелеными коридорами”, использовать объекты гражданской инфраструктуры для размещения вооружения и техники, прибегать к мародерству.

Враг продолжает держать Украинский город Мариуполь в осаде и перешел к тотальному уничтожению объектов гражданской инфраструктуры, жилых домов и объектов жизнеобеспечения, чем создает предпосылки для углубления гуманитарного кризиса в городе.

С целью запугивания гражданского населения на временно занятых территориях захватчики прибегают к похищениям и задержаниям представителей органов государственной власти и местного самоуправления.

Кроме подразделений российских вооруженных сил в Херсонской области зафиксировано пребывание сотрудников полиции Краснодарского края и временно оккупированного россиянами Крыма. Оперативные группы ФСБ осуществляют карательные функции. Врагом проводится агитация по привлечению местного населения к так называемой “полиции”.

По имеющейся информации, в связи с невозможностью качественного комплектования группировки оккупационных войск, с 20 марта этого года на временно оккупированных территориях Донецкой области начинается очередная волна мобилизации в ряды 1-го армейского корпуса.

Авиационные подразделения 960-го штурмового авиационного полка 4-й армии вооруженных сил РФ понесли значительные потери. Морально-психологическое состояние летного состава крайне неудовлетворительное. Продолжаются случаи подачи рапортов на увольнение в связи с нежеланием участвовать в боевых действиях на территории Украины.

Добавим

Между тем, российские оккупанты совершили новый обстрел Киева - спасатели получили ряд сообщений одновременно о пожарах в Святошинском районе столицы.

Украинские Национальные Новости

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