Враг усилил обстрелы: мэр Харькова призвал горожан меньше находиться вне дома или укрытий
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Мэр Харькова Игорь Терехов призвал жителей города беречь себя и меньше Поменьше находиться вне дома или укрытий, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Терехова в его Телеграм-канале.
Цитата
«Дорогие харьковчане, прошу беречь себя. Поменьше находиться вне дома или укрытий. Не забывайте, что война идет, и враг не только усилил обстрелы, но и делает упор на дезинформацию харьковчан. Поэтому прошу вас верить не тому, что непонятные люди вывешивают у вас на подъездах или рассказывают в очередях, а пользоваться официальной информацией», - заявил Терехов.
Он также сообщил, что отложил запланированную поездку в Мадрид.
«Последние несколько дней были в Харькове очень неспокойными. Я принял решение – в данной ситуации не ехать в запланированную поездку в Мадрид. Мне необходимо быть с вами, быть в городе для более эффективной координации с военными по обороне Харькова и для обеспечения максимальной жизнедеятельности города и работы наших коммунальных предприятий», - написал городской глава.