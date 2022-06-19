Ворог посилив обстріл: мер Харкова закликав городян менше перебувати поза домом або укриттями

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«Дорогі харків'яни, прошу берегти себе. Менше перебувати поза домом або укриттями. Не забувайте, що війна йде, і ворог не лише посилив обстріли, а й посилив дезінформацію харків'ян. Тому прошу вас вірити не тому, що незрозумілі люди вивішують у вас на під'їздах або розповідають у чергах, а користуватися офіційною інформацією, - заявив Терехов.

Він також повідомив, що відклав заплановану поїздку до Мадриду.

«Останні кілька днів були у Харкові дуже неспокійними. Я прийняв рішення – у цій ситуації не їхати у заплановану подорож до Мадриду. Мені необхідно бути з вами, бути в місті для більш ефективної координації з військовими з оборони Харкова та для забезпечення максимальної життєдіяльності міста та роботи наших комунальних підприємств, - написав міський голова.