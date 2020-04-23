ВОЗ призвала США возобновить финансирование организации
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреесус в среду призвал Соединенные Штаты пересмотреть свое решение о замораживании финансирования этой организации и выразил надежду, что США снова поддержат работу ВОЗ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhuanet.
"Я надеюсь, что США считают это важной инвестицией не только для того, чтобы помочь другим, но и для безопасности США. Поэтому я надеюсь, что замораживание финансирования будет пересмотрено, и США снова поддержат работу ВОЗ и продолжат спасать жизни", - заявил Гебреесус.
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Он также высоко оценил финансирование США в создании национальной системы здравоохранения в Эфиопии, и отметил, что организация ценит поддержку Соединенных Штатов.
Напомним, что Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США временно прекращают финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), до тех пор, пока в Вашингтоне не выяснят, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.