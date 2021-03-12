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ВОЗ разрешила экстренное применение вакцины от COVID-19 Johnson & Johnson

ВОЗ разрешила экстренное применение вакцины от COVID-19 Johnson & Johnson

Киев  •  УНН

 • 21461 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Всемирная организация здравоохранения разрешила применение вакцины от COVID-19 Janssen компании Johnson & Johnson. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

Цитата:

"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сегодня внесла в список вакцину COVID-19 Ad26.COV2.S, разработанную Janssen (Johnson & Johnson), для экстренного использования во всех странах и для распространения COVAX. Решение было принято на основании разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), о котором было объявлено вчера", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что вакцина от Janssen является первой вакциной, включенной ВОЗ в схему однократной дозы, что должно облегчить логистику вакцинации во всех странах. Общие данные крупных клинических испытаний, предоставленные компанией, также показывают, что вакцина эффективна для пожилых людей.

"Чтобы ускорить внесение вакцины в список ВОЗ и группа экспертов из всех регионов приняли так называемую "сокращенную оценку", основанную на результатах осмотра EMA, и оценку данных по качеству, безопасности и эффективности, ориентированную на людей с низким и средним уровнем дохода. В оценке ВОЗ также учитывались требования годности, такие как хранение холодовой цепи и планы управления рисками, которые должны быть внедрены в странах", - информирует ВОЗ.

Несмотря на то, что вакцину необходимо хранить при температуре -20 градусов, что может оказаться затруднительным в некоторых средах, ее можно хранить в течение трех месяцев при 2-8°C, и ее срок хранения составляет два года.

Отмечается, что на следующей неделе ВОЗ соберет свою Стратегическую консультативную группу экспертов по иммунизации, чтобы сформулировать рекомендации по использованию вакцины. Между тем ВОЗ продолжает работать со странами и партнерами COVAX, чтобы подготовиться к развертыванию и мониторингу безопасности. Центр COVAX забронировал 500 миллионов доз вакцины.

Дополнение

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса компании Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson.

Это уже четвертая вакцина от коронавируса, одобренная для использования на территории ЕС. Ранее Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) одобрило 28 января допуск к применению в странах ЕС вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. Перед этим агентство одобрило заявки на временную регистрацию препарата Comirnaty, совместно разработанного компаниями BioNTech из Германии и Pfizer из США, и вакцины Moderna, созданной одноименной американской компанией.

Стоит отметить, что одобрение вакцины в ЕС - позволяет ее ускоренную регистрацию в Украине. Это стало возможным благодаря внесению изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства для экстренного медицинского применения.

Документ устанавливает возможность ускоренной государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни (COVID-19) в случае принятия такого решения центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, с целью экстренного медицинского применения с учетом определенных обязательств.

Такое решение об ускоренной государственной регистрации принимается, в частности, при наличии данных об успешном проведении доклинических испытаний/исследований, отдельных фаз клинических испытаний/исследований; если разрешение на экстренное применение было предоставлено компетентным органом США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, КНР, Индии или централизованной процедуре компетентным органом Евросоюза.

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