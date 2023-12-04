Вооруженные Силы уничтожили два мотовездехода Desertcross на левобережье Херсонщины

Украинские беженцы борются с решением остаться в ЕС или вернуться домой

Украинские беженцы в Европе стоят перед трудным выбором: вернуться домой или остаться в ЕС, причем некоторые страны, такие как Германия, принимают их на долгосрочную перспективу, несмотря на проблемы с трудоустройством.