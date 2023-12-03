Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили около тысячи оккупантов

Украинские полярники рассказали, зачем каждый год копают ров в снегу возле станции "Вернадского"

Украинские полярники каждый год копают ров возле станции "Академик Вернадский", чтобы обеспечить доступ к заснеженному причалу для летних выходов в море и разгрузки судов. В этом году копание снежного прохода длиной около 40 метров и шириной 2 метра заняло больше недели.