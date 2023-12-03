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Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили около тысячи оккупантов

Киев  •  УНН

03 декабрь 2023, 06:26  •  22847 просмотра

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Вооруженные силы Украины сообщили, что за сутки уничтожили около 930 российских военных и 49 единиц вражеской военной техники. Общие потери противника с 24.02.22 составляют около 332 040 человек личного состава и значительного количества техники.

930 ликвидированных оккупантов и 49 единиц уничтоженного вражеского вооружения и техники противника за предыдущие сутки - такие данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ, сообщает УНН.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.12.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 332040 (+930) человек,

танков - 5575 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 10396 (+11) ед,

артиллерийских систем- 7949 (+8) ед,

РСЗО- 913 (+0) ед,

средства ПВО - 602 (+0) ед,

самолетов - 323 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5995 (+1),

крылатые ракеты - 1569 (+1),

корабли/катера - 22 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10432 (+22) ед,

специальная техника - 1140 (+2)

Данные уточняются.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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