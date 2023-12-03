Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили около тысячи оккупантов
Киев • УНН
Вооруженные силы Украины сообщили, что за сутки уничтожили около 930 российских военных и 49 единиц вражеской военной техники. Общие потери противника с 24.02.22 составляют около 332 040 человек личного состава и значительного количества техники.
930 ликвидированных оккупантов и 49 единиц уничтоженного вражеского вооружения и техники противника за предыдущие сутки - такие данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ, сообщает УНН.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.12.23 ориентировочно составили:
личного состава - около 332040 (+930) человек,
танков - 5575 (+4) ед,
боевых бронированных машин - 10396 (+11) ед,
артиллерийских систем- 7949 (+8) ед,
РСЗО- 913 (+0) ед,
средства ПВО - 602 (+0) ед,
самолетов - 323 (+0) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 5995 (+1),
крылатые ракеты - 1569 (+1),
корабли/катера - 22 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 10432 (+22) ед,
специальная техника - 1140 (+2)
Данные уточняются.
Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили около тысячи оккупантов
Вооруженные силы Украины сообщили, что за сутки уничтожили около 930 российских военных и 49 единиц вражеской военной техники. Общие потери противника с 24.02.22 составляют около 332 040 человек личного состава и значительного количества техники.
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