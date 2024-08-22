Войска рф за сутки ударили по Запорожской области более 300 раз, есть разрушения

россияне за сутки нанесли по Запорожской области более 300 ударов, разрушено почти 70 жилых домов и объектов инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Пишет УНН.

В течение суток оккупанты 310 раз били по 12 населенным пунктам Запорожской области, - говорится в сообщении.

Детали

Войска рф осуществили авиационный удар по Пятихаткам.

182 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Полтавку и Успеновку.

4 обстрела РСЗО накрыли Малую Токмачку и Новоданиловку.

123 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Полтавки, Преображенки и Зеленого Гая.

Поступило 71 сообщение о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Напомним

Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров отметил важность эвакуации гражданских из прифронтовых регионов. Он также подчеркнул необходимость оперативного обеспечения военных актуальными средствами РЭБ.