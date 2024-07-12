россияне нанесли удары артиллерией и дронами по Невскому, в Должанске сорваны темпы принудительной паспортизации - 30% пенсионеров еще не имеют паспортов рф, в Луганске возникла проблема с водителями городского транспорта. Об этом сообщает Луганская ОГА, пишет УНН.

Именно по Невскому оккупанты попали 10 раз. Также в районе Макеевки и Невского враг применял реактивную артиллерию. Три авиационных удара были нанесены захватчиками вблизи Макеевки. Находиться гражданским там крайне опасно, - отметил Артем Лысогор, глава Луганщины.

Детали

Кроме того, по Новоегоровке ударили неуправляемыми авиационными ракетами. Восемь раз россияне попытались продвинуться вблизи Невского и Макеевки.

По словам Артема Лысогора, местное население не торопится эвакуироваться, несмотря на постоянные уговоры. Предлагали и вчера, когда рабочая группа привезла в Невское и Новолюбовку продукты питания и хлеб.

Также отмечается, что темпы паспортизации упали в Должанске (бывшем Свердловске). Город захвачен 10 лет, но за паспортами рф местное население не спешит. Оккупационную администрацию обвиняют в недостаточной работе с людьми. Так, около 30 % пенсионеров, проживающих в Должанске и населенных пунктах вокруг, не имеют российских паспортов.

В ОВА отметили, что общественный транспорт в Луганске находится под угрозой остановки. Особенно это касается предоставленных Россией электробусов. Потому что руководили ими тоже водители из РФ, контракты с которыми подошли к концу. Местные мужчины остерегаются устраиваться в транспортную компанию из-за угрозы принудительной мобилизации. А еще возникают вопросы относительно значительной нагрузки и низкого уровня оплаты труда.

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