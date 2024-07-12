На Луганщине российские войска нанесли удар из артиллерии и беспилотников по Невскому, по Новоегоровке враг ударил неуправляемыми авиационными ракетами
россияне нанесли удары артиллерией и дронами по Невскому, в Должанске сорваны темпы принудительной паспортизации - 30% пенсионеров еще не имеют паспортов рф, в Луганске возникла проблема с водителями городского транспорта. Об этом сообщает Луганская ОГА, пишет УНН.
Именно по Невскому оккупанты попали 10 раз. Также в районе Макеевки и Невского враг применял реактивную артиллерию. Три авиационных удара были нанесены захватчиками вблизи Макеевки. Находиться гражданским там крайне опасно,
Детали
Кроме того, по Новоегоровке ударили неуправляемыми авиационными ракетами. Восемь раз россияне попытались продвинуться вблизи Невского и Макеевки.
По словам Артема Лысогора, местное население не торопится эвакуироваться, несмотря на постоянные уговоры. Предлагали и вчера, когда рабочая группа привезла в Невское и Новолюбовку продукты питания и хлеб.
Также отмечается, что темпы паспортизации упали в Должанске (бывшем Свердловске). Город захвачен 10 лет, но за паспортами рф местное население не спешит. Оккупационную администрацию обвиняют в недостаточной работе с людьми. Так, около 30 % пенсионеров, проживающих в Должанске и населенных пунктах вокруг, не имеют российских паспортов.
В ОВА отметили, что общественный транспорт в Луганске находится под угрозой остановки. Особенно это касается предоставленных Россией электробусов. Потому что руководили ими тоже водители из РФ, контракты с которыми подошли к концу. Местные мужчины остерегаются устраиваться в транспортную компанию из-за угрозы принудительной мобилизации. А еще возникают вопросы относительно значительной нагрузки и низкого уровня оплаты труда.
Бесхозяйственность оккупантов на Луганщине: Краснянское водохранилище находится на грани катастрофы10 июля 2024, 14:59 • 20896 просмотров