К вечеру, 7 июля, войска рф нанесли очередной удар по Херсону. В результате вражеской атаки пострадали две женщины. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Херсонской ОГА.

Детали

В результате очередного обстрела Херсона пострадали мать с дочерью. Женщины, 60 и 82 лет, получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, а также ранения лица и рук - резюмировали в ОВА.

Отмечается, что пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь на месте. От госпитализации они отказались.

Напомним

Днем, 7 июля, враг атаковал жилые кварталы Херсона, а именно Корабельный район, в результате чего пострадала беременная женщина.