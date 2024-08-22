Войска рф с севера запустили ударные дроны по Украине
Киев • УНН
Ночью 22 августа российские войска запустили ударные БПЛА по Украине через Сумскую область в направлении Полтавщины. Это сообщили Воздушные Силы ВСУ.
В ночь на 22 августа россияне запустили по Украине ударные БПЛА. Об этом сообщают Воздушных Сил ВСУ, пишет УНН.
"Движение ударных БПЛА через Сумскую область в направлении Полтавщины!" - говорится в сообщении.
Напомним
В ночь на 21 января Воздушные силы Украины отразили масштабную атаку российских дронов и ракет. Сбито 50 из 69 ударных БПЛА "Shahed" и одну из трех ракет, еще 16 дронов потеряно локально.