Войска рф ночью обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии

Российские войска в ночь на 19 декабря ударили по Никополю в Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Ближе к полуночи враг обстрелял Никополь. Ударил из тяжелой артиллерии. Погибших и раненых нет - написал Лысак в Telegram.

С тех пор, по словам главы ОВА, в городе и в целом по области было спокойно. Остальное ночное время прошло без вражеских атак.

Напомним

Силы обороны в ночь на 19 декабря уничтожили в Хмельницкой области два из двух запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed.