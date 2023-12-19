Войска рф ночью обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии
Киев • УНН
Российские войска атаковали Никополь из тяжелой артиллерии ночью, но обошлось без жертв, после чего сообщалось о затишье
Российские войска в ночь на 19 декабря ударили по Никополю в Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Ближе к полуночи враг обстрелял Никополь. Ударил из тяжелой артиллерии. Погибших и раненых нет
С тех пор, по словам главы ОВА, в городе и в целом по области было спокойно. Остальное ночное время прошло без вражеских атак.
Напомним
Силы обороны в ночь на 19 декабря уничтожили в Хмельницкой области два из двух запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed.
Войска рф ночью обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии
Российские войска атаковали Никополь из тяжелой артиллерии ночью, но обошлось без жертв, после чего сообщалось о затишье.
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