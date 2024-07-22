Новые изменения в военном сборе предусматривают увеличение ставки до 5% и ее расширение на субъекты малого бизнеса и другие категории бизнеса. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона, передает УНН.

В первую очередь это касается расширения базы облагаемых военным сбором. На сегодняшний момент военный сбор у нас составляет 1,5% и платят его только те, кто получает заработную плату и работает официально. Мы хотим расширить уплату военного сбора для других категорий плательщиков это касается: субъектов малого бизнеса и бизнеса в целом, чтобы они были причастны к уплате военного сбора. Предполагается увеличение ставки от 1,5% до 5% - говорит Марченко.

Он рассказывает, что это не распространяется на пенсионеров, ведь пенсии не облагаются налогом.

«Это не касается пенсионеров и других соцвыплат. Это касается только заработных плат», - подчеркнул Марченко.

Напомним,

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что потребности страны иногда не совпадают с ее возможностями, поэтому необходимо привлечь 500 млрд грн на расходы для обороны, часть этих средств перекроют путем дополнительных источников дохода, а именно повышения налогов.