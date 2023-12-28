Военные смогут определять получателя единовременного пособия в случае их смерти: подписан закон
Начиная с апреля 2024 года закон позволяет защитникам определять получателей единовременного пособия в случае их гибели.
Торнадо прошелся по графству Британии: есть разрушения, людей эвакуировали - видео
"Мини-торнадо" в Большом Манчестере привело к эвакуации около 100 домов; о пострадавших не сообщалось.
российские оккупанты превращают порт Бердянска в военный объект, размещая там тяжелую технику
Оккупанты превращают Бердянский порт в военный объект, вывозят награбленное, завозят боеприпасы и тяжелую технику. Порт находится под строгим контролем, строятся укрепления.
С начала эпидсезона от гриппа в Украине умерли четыре человека
В Украине в этом сезоне зарегистрировано 1,7 миллиона случаев респираторных заболеваний, причем 56% из заболевших - дети. Известно о четырех летальных случаях от гриппа.
Брызнул перцовым газом в глаза пограничнику: вблизи границы с Румынией задержали агрессивного нарушителя
Украинские пограничники задержали мужчину, который пытался сбежать в Румынию; во время задержания он напал на них с перцовым баллончиком. В результате инцидента один пограничник получил химический ожог глаз.
В результате вражеского авиаудара по Глушковке на Харьковщине ранены три женщины
Три женщины в возрасте 58, 60 и 76 лет были ранены в результате российского авиаудара по Глушковке.
Украина и Молдова обсудили синхронизацию электронных очередей на границе для ускорения транзита
Украина и Молдова намерены синхронизировать свои системы электронной очереди для ускорения транзита товаров на молдавско-румынской границе. Для ускорения этого процесса договорено о техническом сотрудничестве.
В Киеве с 4 января заработают 44 пункта утилизации елок
С 4 января в Киеве открываются 44 пункта приема новогодних елок, где их измельчают на щепу и затем используют для мульчирования лунок молодых деревьев. Принимаются только ненакрашенные живые елки.
Андрей Шевченко стал единственным кандидатом на должность президента Украинской ассоциации футбола
Андрей Шевченко является единственным кандидатом на должность президента Украинской ассоциации футбола, выборы назначены на 25 января 2024 года.
Поддерживали оккупантов, передавая информацию об украинских локациях и участниках сопротивления: российские приспешники получили 8 и 13 лет заключения
Двое коллаборационистов в Украине были приговорены к 13 и 8 годам заключения за содействие российским войскам путем утечки информации об украинском сопротивлении и военных позициях.