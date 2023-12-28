Военные смогут определять получателя единовременного пособия в случае их смерти: подписан закон

С апреля 2024 года защитники и защитницы Украины смогут определять получателя единовременной денежной помощи в случае их смерти. Соответствующий закон 28 декабря подписал Президент Украины Владимир Зеленский, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, законом устанавливается право составить личное распоряжение на случай своей гибели (смерти) о выплате единовременной денежной помощи следующим категориям граждан:

- лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты;

- военнослужащим, военнообязанным или резервистам (призванным на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве);

- работникам объектов критической инфраструктуры;

- государственным служащим;

- должностным лицам местного самоуправления;

- полицейским.

После приведения нормативно-правовых актов Кабинета министров Украины в соответствие с этим законом, вышеуказанные категории граждан смогут определять, кому и в каких процентах будет выплачиваться единовременная денежная помощь в случае их смерти или гибели.

В то же время, независимо от содержания личного распоряжения право на единовременную денежную помощь имеют малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители погибшего (умершего) лица.

В случае отсутствия личного распоряжения на соответствующую долю единовременной денежной помощи имеют право:

- дети, в том числе усыновленные, зачатые при жизни погибшего (умершего) лица и рожденные после его смерти;

- дети, в отношении которых погибшее (умершее) лицо при его жизни было лишено родительских прав;

- один из супругов, который пережил погибшее (умершее) лицо;

- родители (усыновители) погибшего (умершего) лица, если они не были лишены относительно него родительских прав или их родительские права были восстановлены на время его гибели (смерти);

- внуки погибшего (умершего) лица, если на момент его гибели (смерти) их родители погибли (умерли);

- женщина (мужчина), с которой (с которым) погибшее (умершее) лицо проживало одной семьей, но не состояли в браке между собой или в любом другом браке (при условии что этот факт установлен решением суда, вступившим в законную силу);

- иждивенцы погибшего (умершего) лица, определенные в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Правительство должно привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с законом, с тем, чтобы обеспечить с апреля 2024 года возможность составлять личное распоряжение.

В Раде зарегистрирован законопроект о мобилизации. Его подал Кабмин