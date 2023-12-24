Военные администрации отменили сомнительных тендеров на сотни миллионов гривен: Одесская область - в тройке лидеров
Киев • УНН
Члены рабочих групп вместе с представителями органов местного самоуправления, силовым блоком и общественностью анализировали и блокировали нелепые тендеры, чтобы вернуть деньги в бюджет для более рациональных расходов. Тернопольская и Одесская области стали лидерами по экономии средств.
Осенью при областных военных администрациях заработали рабочие группы "Прозрачность и подотчетность". Члены рабочих групп вместе с представителями органов местного самоуправления, силовым блоком и общественностью анализировали и блокировали нелепые тендеры, чтобы вернуть деньги в бюджет для более рациональных расходов. За несколько месяцев деятельности рабочие группы предотвратили нерациональное использование средств по закупкам на сотни миллионов гривен, передает УНН.
Детали
В лидерах - Тернопольщина, где рабочая группа по обеспечению прозрачности и подотчетности отменила тендеров на 307 млн грн. С 10 октября по 15 декабря члены рабочей группы осуществили мониторинг 158 открытых торгов, направили 43 письма учреждениям, в которых обнаружили нарушения по тендерным закупкам.
На втором месте - Одесская область. В общем, рабочая группа при ОВА отменила тендеров на 169 млн грн: тендеры по приобретению дорогостоящего программного обеспечения, ремонты дорог, реконструкцию стадиона. Предупредили члены рабочей группы также закупку испанских платанов, какао почти на полмиллиона и конфет на 795 тысяч гривен.
Указанные тендеры рабочая группа при ОВА признала ненужными, отдав предпочтение финансированию Вооруженных сил.
На третьем месте - Черкасская ОГА. По результатам мониторинга рабочей группе по обеспечению прозрачности и подотчетности удалось предотвратить расходы на более 152 млн грн по процедурам закупок, проведенным с нарушениями, через расторжение 93 договоров, а также через отмену 35 процедур закупок.
Немалую сумму денег сэкономили члены рабочей группы при Херсонской ОВА (более 50 млн грн), при Житомирской ОВА (32 млн грн), при Винницкой ОВА (27 млн грн), при Ивано-Франковской ОВА (более 20 млн грн), при Запорожской ОВА (почти 18 млн грн), при Сумской ОВА (14 млн грн), при Черновицкой ОВА (8,8 млн грн).
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Военные администрации отменили сомнительных тендеров на сотни миллионов гривен: Одесская область - в тройке лидеров
Члены рабочих групп вместе с представителями органов местного самоуправления, силовым блоком и общественностью анализировали и блокировали нелепые тендеры, чтобы вернуть деньги в бюджет для более рациональных расходов. Тернопольская и Одесская области стали лидерами по экономии средств.
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