Водителей предупредили о снеге в трех областях и туманах

"По состоянию на 6 часов 17 декабря местами снег выпадает в Донецкой, Луганской и Черкасской областях, где за ночное время суток выпало до 2 см снега. В большинстве западных, центральных, Киевской и Одесской областях туманы. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, в Луганской области заснеженное", - указали дорожники.

На перевальных участках дорог, как отмечается, без осадков, лишь во Львовской области - туманы. Покрытие здесь местами мокрое.

"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков и т.п., в областях с осадками - снегоочистительные работы. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - заверили дорожники.

По сообщению Укргидрометцентра, 17 декабря облачно, без осадков. На северо-востоке страны на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. В западных и центральных областях утром местами туман.

Температура воздуха в течение суток -3...+2°С; днем на Закарпатье, на юге Одесской области и в Крыму +1...+6°С.

Напомним, непогода в Украине оставила без света более 20 городов и сел.