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Негода в Україні залишила без світла понад 20 міст і сіл

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Через мокрий сніг та сильний вітер на ранок четверга, 17 грудня, знеструмило 22 населених пункти - в одній області України. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.

Негода в Україні залишила без світла понад 20 міст і сіл

"Станом на 7 годину 17 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 22 населених пункти у Чернігівській області", - повідомили у відомстві.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також станом на ранок 17 грудня, за інформацією Служби автомобільних доріг, транспортне сполучення на автошляхах державного та місцевого значення забезпечено. Обмежень руху немає.

Нагадаємо, на ранок 17 грудня у Києві утворилися затори.

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