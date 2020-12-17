Непогода в Украине оставила без света более 20 городов и сел

"По состоянию на 7:00 17 декабря в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 22 населенных пункта в Черниговской области", - сообщили в ведомстве.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также по состоянию на утро 17 декабря, по информации Службы автомобильных дорог, транспортное сообщение на автодорогах государственного и местного значения обеспечено. Ограничений движения нет.

Напомним, утром 17 декабря в Киеве образовались пробки.