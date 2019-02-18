Водителю BMW, который скрылся с места смертельного ДТП, суд будет избирать меру пресечения

Ходатайство прокуратуры о заключении подозреваемого под стражу сроком на 60 суток будет рассматривать следователь-судья Шевченковского райсуда столицы. Ориентировочно заседание начнется сегодня, 18 февраля, в 16.30.



Напомним, в ночь на 16 февраля на Столичном шоссе в Голосеевском районе произошло автопроисшествие в котором погибла женщина. Предварительно установлено, что водитель автомобиля BMW X5, выехал за пределы проезжей части, протаранил ограждающий забор и, продолжая движение, столкнулся с Daewoo Lanos. Водителя Daewoo Lanos с телесными повреждениями был госпитализирован, а пассажирка сгорела в авто. Водитель BMW X5 скрылся с места аварии оставив машину.



Позже водитель явился в полицию и был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) и ч.3 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.