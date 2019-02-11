Водитель под наркотиками въехал в толпу в Калфиорнии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В американской Калифорнии водитель под наркотиками въехал в толпу пешеходов и врезался в дерево. Вследствие инциеднта десять человек получили ранения, сообщает УНН со ссылкой на ABC7.
Около 1:45 ночи автомобиль Toyota Tacoma въехал на пешеходную зону у баров и ресторанов, сбил группу людей, врезался в дерево и заглох. Несколько пострадавших находились под колесами серьезно разбитой машины, которая начала дымить.
Свидетели инцидента бросились помогать сбитым, которые застряли под машиной.
Полиция завершила спасение пострадавших и отправила их в больницу. Всего насчитали десять раненых с травмами различной степени - от средних до угрожающих жизни.
22-летний водитель автомобиля находился в состоянии наркотического опьянения и пытался скрыться с места происшествия, но был задержан.
Ранее УНН сообщал, что в Запорожье пьяный водитель скрылся из-под административного ареста и ездил по городу на угнанном авто, нарушая правила дорожного движения.