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Водій під наркотиками в'їхав у натовп у Калфіорнії

Водій під наркотиками в'їхав у натовп у Калфіорнії

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. В американській Каліфорнії водій під наркотиками в'їхав у натовп пішоходів та врізався у дерево. Внаслідок інциеднту десятеро осіб дістали поранень, повідомляє УНН з посиланням на ABC7.

Близько 1:45 ночі автомобіль Toyota Tacoma вїхав на пішохідну зону біля барів та ресторанів, збив групу людей, врізався у дерево і заглохнув. Кілька постраждалих перебували під колесами серйозно разбитої машини, що почала диміти.

Свідки інциденту кинулись допомагати постраждалим, що застрягли під машиною.

Поліція завершила порятунок потерпілих та відправила їх до лікарні. Всього нарахували десять поранених із травмами різних ступенів - від середніх до таких, що загрожують життю.

22-річний водій автівки перебував у стані наркотичного сп'яніння і намагався втекти з місця події, але був затриманий.

Раніше УНН повідомляв, що в Запоріжжі п’яний водій втік з-під адміністративного арешту та їздив по місту на викраденому авто, порушуючи правила дорожнього руху. 

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