Водитель иномарки влетел в дерево и оказался в ловушке

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КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Тернополе в результате аварии водитель Audi A6 оказался заблокированным в авто. Его пришлось освобождать с помощью спецоборудования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Тернопольской области.

Вчера, 10 февраля, около 20:20 на ул. Живова в Тернополе автомобиль Audi A6 столкнулся с деревом. В результате удара два пассажира получили травмы различной степени тяжести, а водитель оказался заблокированным в салоне деформированного авто.

С помощью специального оборудования спасатели разблокировали пострадавшего и помогли медикам транспортировать его в карету экстренной медицинской помощи.

Как сообщал УНН, в Ивано-Франковской области водитель иномарки превысил скорость и влетел в бетонный билборд.

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