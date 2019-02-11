Водій іномарки влетів у дерево і опинився у пастці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. У Тернополі внаслідок аварії водій Audi A6 виявився заблокованим у авто. Його довелося визволяти за допомогою спецобладнання. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС у Тернопільській області.
Вчора, 10 лютого, близько 20:20 на вул. Живова у Тернополі автомобіль Audi A6 зіткнувся з деревом. Внаслідок удару два пасажири отримали травми різного ступеня складності, а водій виявився заблокованим в салоні деформованого авто.
За допомогою спеціального обладнання рятувальники розблокували потерпілого та допомогли медикам транспортувати його до карети екстреної медичної допомоги.
Як повідомляв УНН, на Івано-Франківщині водій іномарки перевищив швидкість і влетів у бетонний білборд.