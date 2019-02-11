Водій іномарки влетів у дерево і опинився у пастці

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. У Тернополі внаслідок аварії водій Audi A6 виявився заблокованим у авто. Його довелося визволяти за допомогою спецобладнання. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС у Тернопільській області.

Вчора, 10 лютого, близько 20:20 на вул. Живова у Тернополі автомобіль Audi A6 зіткнувся з деревом. Внаслідок удару два пасажири отримали травми різного ступеня складності, а водій виявився заблокованим в салоні деформованого авто.

За допомогою спеціального обладнання рятувальники розблокували потерпілого та допомогли медикам транспортувати його до карети екстреної медичної допомоги.

Як повідомляв УНН, на Івано-Франківщині водій іномарки перевищив швидкість і влетів у бетонний білборд

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