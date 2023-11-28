Водительское удостоверение теперь можно обменять в Милане

Французский плавучий госпиталь прибыл в Египет для помощи раненым из Газы

Французский военный корабль Dixmude, плавучий госпиталь на 60 коек и две операционные, прибыл в Египет для оказания помощи палестинцам, раненым в Газе. Несмотря на прекращение огня, ситуация остается тяжелой, больницы переполнены и не имеют электроэнергии.