Киев • УНН
Компания Vodafone сообщила о сбое в работе информационных систем, который повлиял на инфраструктуру многих компаний мира. С 9:20 предоставление всех услуг оператора постепенно восстанавливается.
Компания Vodafone объяснила проблемы в работе мобильного оператора в комментарии "Суспільне", указав на сбой информационных систем, который повлиял на инфраструктуру многих компаний мира, предоставление услуг постепенно восстанавливается, пишет УНН.
Детали
В "Vodafone" сообщили, что причиной сбоя в работе компании "стал сбой в работе информационных систем, который повлиял на инфраструктуру многих компаний мира".
С 9:20 предоставление всех услуг постепенно восстанавливается.
Дополнение
Во всем мире произошел глобальный IT-сбой, связанный со взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows.
Чрезвычайно масштабный каскад сбоев от США до Азии произошел после того, как корпорация Microsoft сообщила о сбое в своих онлайн-сервисах, в частности в онлайн-службах Azure и 365. Некоторые из проблем были вызваны программным обеспечением кибербезопасности CrowdStrike. Сообщалось, что компьютеры с Windows, на которых установлено программное обеспечение CrowdStrike, имеют проблемы.
Также авиакомпании American Airlines, United и Delta обратились в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) с просьбой о глобальной остановке всех рейсов. Авиакомпании испытывали проблемы со связью.
В Украине в работе мобильного оператора Vodafone наблюдался сбой. Также среди прочего сообщалось о проблемах с Sense Bank, Monobank, "Нова пошта".