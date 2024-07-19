Компания Vodafone объяснила проблемы в работе мобильного оператора в комментарии "Суспільне", указав на сбой информационных систем, который повлиял на инфраструктуру многих компаний мира, предоставление услуг постепенно восстанавливается, пишет УНН.

Детали

В "Vodafone" сообщили, что причиной сбоя в работе компании "стал сбой в работе информационных систем, который повлиял на инфраструктуру многих компаний мира".

С 9:20 предоставление всех услуг постепенно восстанавливается.

Дополнение

Во всем мире произошел глобальный IT-сбой, связанный со взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows.

Чрезвычайно масштабный каскад сбоев от США до Азии произошел после того, как корпорация Microsoft сообщила о сбое в своих онлайн-сервисах, в частности в онлайн-службах Azure и 365. Некоторые из проблем были вызваны программным обеспечением кибербезопасности CrowdStrike. Сообщалось, что компьютеры с Windows, на которых установлено программное обеспечение CrowdStrike, имеют проблемы.

Также авиакомпании American Airlines, United и Delta обратились в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) с просьбой о глобальной остановке всех рейсов. Авиакомпании испытывали проблемы со связью.

В Украине в работе мобильного оператора Vodafone наблюдался сбой. Также среди прочего сообщалось о проблемах с Sense Bank, Monobank, "Нова пошта".