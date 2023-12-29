Во Львове зафиксировано два попадания - городской голова

Во Львове есть два попадания, сообщил городской председатель Садовый, передает УНН. В городе и области продолжается воздушная тревога.

У нас есть информация о 2 прилетах во Львове. Больше информации ждем от оперативных служб. Угроза остается написал Садовый.

Ранее во Львове прогремела серия взрывов, там работали Силы ПВО.

Также на Львовщине в Яворовском районе также прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Контекст

По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности. В Воздушных Силах сообщили о ракетной опасности.

Тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской, Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

В Харькове прогремели шесть взрывов