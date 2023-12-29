Во Львове зафиксировано два попадания - городской голова
Дважды были нанесены удары по Львову, что подтвердил мэр Садовый на фоне постоянных воздушных тревог; подробности ожидаются от оперативных служб.
В Харькове прогремели шесть взрывов
Харьков подвергся мощному ракетному обстрелу, было зафиксировано по меньшей мере шесть взрывов, сообщил городской голова Игорь Терехов.
Во Львове прогремела серия взрывов, работает ПВО
Во Львове произошли взрывы на фоне продолжающейся противовоздушной обороны; мэр Садовый призывает укрываться, поскольку воздушная тревога распространяется по всей Украине.
США наложили санкции на финансовую сеть из Йемена и Турции за помощь хуситам
США наложили санкции на сеть, помогающую йеменским хуситам, направленные против физических и юридических лиц в Йемене и Турции, связанных с иранским КСИР.
На Львовщине прогремели взрывы, работала ПВО
Противовоздушная оборона отреагировала на инцидент в Яворовском районе Львовской области, повлекший взрывы. Дальнейшие подробности ожидаются.
Подросток застрелил сестру из-за подарков во Флориде
14-летний мальчик во Флориде застрелил свою сестру из-за спора о рождественском подарке и был обвинен в убийстве.
МВФ прокомментировал, кто будет покрывать дополнительные расходы Украины на войну и мобилизацию
МВФ ожидает, что Украина увеличит внутренние доходы для покрытия военных расходов, поскольку его поддержка сосредоточена на социальных и правительственных функциях государства, а не на военных расходах.
В этом году население мира выросло на 75 миллионов человек
Население мира увеличилось на 75 миллионов, превысив 8 миллиардов в 2023 году; население США выросло на 1,7 миллиона, достигнув 335,8 миллиона.
В Австралии на пляж вынесло пакеты с 124 кг кокаина
Австралийская полиция нашла 124 кг кокаина на пляжах Нового Южного Уэльса; происхождение неизвестно.
США, Германия, Франция и Британия осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
США, Великобритания, Франция и Германия осудили рост производства обогащенного урана в Иране и призвали к его прекращению без каких-либо конкретных последствий.