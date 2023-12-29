Во Львове есть попадание в жилой дом, есть пострадавшие - ОВА

Еще плюс 850 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

По состоянию на 28. 12.23 российские войска потеряли в Украине примерно 357 520 человек личного состава и 5 953 танка, согласно данным украинского Генерального штаба.