Во Львове слышны взрывы - Садовый

Во Львове слышны взрывы, сообщил мэр города Андрей Садовый. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий подтвердил, что во Львове громко и призвал ничего не фотографировать и не снимать на видео, пишет УНН.

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"Во Львове слышны взрывы", - написал Садовый в Telegram.

"Львов. Громко. Ничего не фотографируйте, не снимайте на видео. Находитесь в максимально безопасном месте. Опасность продолжается!" - также указал глава ОВА Козицкий в Telegram.

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