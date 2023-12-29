Львовскую область атаковали 10 "шахедов", есть попадание в объект критической инфраструктуры

По предварительной информации более 10 "шахедов" атаковали Львовскую область. Есть возгорание на объекте критической инфраструктуры во Львове. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на месте работают оперативные службы. Информации о жертвах нет.

Садовый поблагодарил за работу силы ПВО.

Контекст

В ночь на 29 декабря во Львове прозвучала серия взрывов, там работали Силы ПВО.

Также на Львовщине в Яворовском районе также прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

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